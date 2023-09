Quais são as hipóteses de Neemias Queta nos Boston Celtics?

Nos episódios desta semana do Bola ao Ar, João Dinis, Lucas Niven e Ricardo Brito Reis conversam sobre os temas que marcam a atualidade basquetebolística do outro lado do Atlântico, mas não só. Com particular destaque para a chegada de Neemias Queta a Boston, as conversas da semana giraram também à volta da "novela" em torno de Damian Lillard, base dos Portland Trail Blazers que quer sair da equipa, mas também de previsões precoces e de um momento hilariante que envolve o... Montijo.



Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: