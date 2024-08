Com os Jogos Olímpicos a decorrer em Paris, a Preply procurou entender as expectativas do público de Portugal e do Brasil para a competição, através de um novo estudo que contou com a participação de 500 portugueses e brasileiros.

A plataforma brasileira concluiu que o futebol é o desporto que, tanto os portugueses como os brasileiros, mais anseiam assistir na competição. No entanto, enquanto os participantes brasileiros do estudo dividem o seu interesse entre as cerimónias de abertura e de encerramento do evento, histórias de superação de atletas e, ainda, as trocas culturais entre representantes de diferentes países. As provas “mais tradicionais” - isto é, o atletismo e a natação - são as que mais chamam a atenção dos portugueses.

Já quanto aos atletas, o canoísta Fernando Pimenta é o atleta olímpico nacional que mais inspira os portugueses, tendo sido eleito por cerca de 8,4% dos inquiridos, que destacaram ainda Nelson Évora (6,9%), Patrícia Mamona (5,1%), Pedro Pichardo (4,4%) e Rosa Mota (4%). Já no panorama internacional, o jamaicano Usain Bolt e o atleta dos EUA Michael Phelps são, para os portugueses, os melhores exemplos que já passaram pela competição, de acordo com 9,8% e 9,5% as respostas, respetivamente.

Além do desempenho e da atitude dos atletas durante as competições, os portugueses demonstraram que valorizam a humildade, a coragem e a confiança dos atletas, independentemente de arrecadarem, ou não, uma medalha. Ao mesmo tempo, a dedicação à modalidade, a importância que os atletas atribuem ao cuidado da saúde física e mental e a aprendizagem com os sucessos e os fracassos são lições que os portugueses aprendem com os atletas. Talvez seja, também, por isso que, em geral, 64,8% dos inquiridos considerou que o maior benefício dos Jogos Olímpicos é estimular a prática desportiva entre a população e 56,3% que o evento é uma fonte especial de inspiração para as novas gerações.

Entre outras curiosidades, a Preply destaca ainda que um dos maiores desejos iniciais dos portugueses era acompanhar os Jogos Olímpicos diretamente da “cidade das luzes” (65,2%). Plano ou realização, o certo é que neste estudo ficou provado, mais uma vez, a paixão de Portugal pelo desporto e pelos Jogos Olímpicos.

*Artigo escrito por Ana Damázio e editado por Ana Maria Pimentel