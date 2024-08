Desde a primeira edição em Atenas, no ano de 1986, que os Jogos Olímpicos acontecem de quatro em quatro anos. Ao longo das 29 edições já realizadas foram atribuídas mais de 15.683 medalhas a atletas, das mais diversas nacionalidades, de mais de 140 países.Há, no entanto, quem lidere, destacadamente, o ranking das medalhas.

Até Paris 2024, que decorre desde 27 de julho até 11 de agosto, os Estados Unidos da América, com 1.061 medalhas de ouro, 836 de prata e 739 de bronze, é o país mais medalhado, contando no total com 2.636 medalhas.

Em segundo lugar no ranking aparece a União Soviética com 1.010 medalhas, sendo que 395 correspondem à medalha de ouro, 319 à medalha de prata e 296 à medalha de bronze.

Já em terceiro lugar aparece a Grã-Bretanha com 916 medalhas, sendo 285 de ouro, 316 de prata e 315 de bronze.

Já com a competição a decorrer em Paris, os três países mantêm o pódio com os Estados Unidos da América a somar já 31 medalhas (6 de ouro, 13 de prata e 12 de bronze) e a Grã-Bretanha com mais 20 medalhas conquistadas (6 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze).

A antiga União Soviética, hoje Rússia, encontra-se fora de competição depois de ter sido banida dos Jogos Olímpicos de 2024 devido à guerra iniciada, em 2022, na Ucrânia.

*Artigo escrito por Ana Damázio e editado pela jornalista Ana Maria Pimentel