José Carvalho, que foi finalista no Rio2016 com o nono lugar em C1, tem de classificar-se nos 11 primeiros países — há nações com mais do que um atleta -, enquanto o trio de K1 sabe que o objetivo olímpico está destinado às 18 nações mais fortes.

“Conhecer bem a pista é uma vantagem, mas, a este nível, as diferenças são muito poucas, porque toda a gente treina muito aqui. O nível está muito elevado. Espero conseguir, novamente, o apuramento para os Jogos Olímpicos. É a minha prioridade”, disse José Carvalho, que já participou em “13 ou 14 Mundiais seniores”.

Quarta-feira, no Parque Olímpico del Segre, decorre a prova de equipas de K1 com a participação de 29 países, mas sem passaporte para o Japão.

O caminho rumo a Tóquio começa somente na quinta-feira, com José Carvalho a competir com mais 80 canoístas em C1: os 30 melhores seguem para as meias-finais de sábado, o mesmo dia em que os 10 mais fortes disputam as medalhas.

Sexta-feira é a vez do trio de K1, sendo que, tal como em C1, se não passar na primeira manga, terá uma segunda para se qualificar para as meias-finais, neste caso reservada aos 40 tempos mais rápidos — domingo decorrem as ‘meias’ e a regata das medalhas, com os 10 registos mais rápidos.