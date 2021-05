Mateo Kovačić ascendeu ontem ao grupo de jogadores que já conquistaram quatro Ligas dos Campeões, no formato atual da competição, somando a 'oreulhada' vencida com a camisola do Chelsea às três que ganhou com o Real Madrid, no famoso tricampeonato europeu dos Merengues.

O médio croata, que tem 27 anos, passa agora a estar ao lado de Samuel Etoo, Xavi, Piqué, Iniesta, Lionel Messi, toni Kroos, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Nacho, Raphael Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Gareth Bale, Benzema e Isco que também já ergueram a orelhuda em quatro ocasiões. E fica apenas a uma dos galardoados máximos, Cristiano Ronaldo e Seedorf, cada um com cinco troféus da maior competição europeia de clubes.

Não deixa de ser curioso que os 17 minutos que esteve em campo na final da Liga dos Campeões disputada este sábado no estádio do Dragão, entre Chelsea e Manchester City, tenham sido os únicos de Kovačić em finais desta competição, uma vez que no Real Madrid nunca chegou a saltar do banco para ir a jogo no encontro decisivo.

A carreira do croata, que nunca foi um titular indiscutível em Madrid, mas que conseguiu renascer e ganhar espaço em Inglaterra, tem sido repleta de títulos. No Dínamo Zagreb, clube onde se formou, venceu três campeonatos e duas taças croatas. Somam-se três Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias e dois Campeonatos do Mundo de Clubes, uma La Liga e uma Supertaça espanhola com o Real Madrid e ainda uma Liga Europa e uma Champions com o Chelsea.

Os três anos em que militou no Inter de Milão, onde se afirmou como grande promessa do futebol mundial e sucessor de Luca Modric como patrão do meio-campo da Croácia, foram os únicos em que o médio não venceu qualquer título.