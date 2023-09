A queniana Beatrice Chepkoech estabeleceu hoje o novo recorde mundial na prova de 2.000 metros obstáculos, ao vencer em Zagreb, Croácia, no último evento do circuito continental de ouro, com o tempo de 5.47,42 minutos.

Chepkoech, atual vice-campeã mundial nos 3.000 metros obstáculos, reduziu o recorde mundial anterior, que pertencia à alemã Gesa Felicitas Krause em 5,38 segundos (5.52,80) desde 2019. O novo recorde mundial é somado ao que a atleta queniana já detém nos 3.000 obstáculos, com 8.44,32 minutos que marcou em julho de 2018 no estádio Louis II, no Mónaco.