Rafa já tinha falhado a deslocação a Liverpool, onde o Benfica empatou 3-3 e foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões (derrota por 3-1 no Estádio da Luz, na primeira mão), devido a desconforto muscular, e volta a não integrar os convocados, agora para o dérbi lisboeta.

Este sábado, na conferência de imprensa de antevisão do dérbi, Nélson Veríssimo já tinha assumido que a situação do jogador não estava "fácil”, mas o técnico não descartou totalmente a sua utilização no jogo: “Estamos a fazer tudo para o termos, mas vai ser difícil. O Rafa é um jogador importante, com características únicas, mas temos jogadores no plantel que nos dão garantias mais do que suficientes para o jogo de amanhã [domingo]”.

Nélson Veríssimo reduziu de 24 para 22 elementos a lista de eleitos em relação ao encontro de quarta-feira, retirando o guarda-redes Svilar e o defesa Pedro Álvaro e mantendo os restantes 22 jogadores que viajaram para Inglaterra.

Os convocados do Benfica

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas

Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Gilberto, Valentino, Grimaldo e Morato

Médios: Weigl, Nemanja, Diogo Gonçalves, Taarabt, Meïte, João Mário, Everton, Gil Dias e Paulo Bernardo

Avançados: Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos

Benfica, terceiro classificado na I Liga de futebol, com 64 pontos, e Sporting, segundo, com 73, defrontam-se este domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20:30, em jogo da 30.ª jornada, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.