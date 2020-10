Os dois emblemas não revelaram os detalhes do negócio pelo jogador, de 27 anos, mas, de acordo com a comunicação social espanhola, o médio rescindiu o vínculo que o ligava por mais um ano ao 'Barça', sendo que os tricampeões franceses ainda poderão pagar três milhões de euros (ME), mas dependentes de objetivos.

Rafinha e o FC Barcelona colocam, assim, um ponto final a uma ligação de 14 anos, que começou em 2006, quando o jogador, filho do antigo internacional brasileiro Mazinho, entrou para os escalões de formação dos catalães.

Neste período, foi cedido por duas vezes ao Celta de Vigo, a última das quais na temporada passada, e uma ao Inter de Milão, em 2017/18.

Pelo FC Barcelona, disputou 90 jogos e marcou 12 golos, tendo conquistado três ligas espanholas, cinco taças de Espanha, uma Supertaça espanhola, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.