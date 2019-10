Com 10 ensaios, os ‘springboks’ estiveram implacáveis no seu quarto jogo no Grupo B, no qual apenas foram derrotados pela bicampeã Nova Zelândia (23-13), que encerra a ‘poule’, no sábado, frente à Itália.

Na primeira parte, seis conversões de Elton Jantjies – que conseguiu mais duas na segunda metade –, e os ensaios de Cobus Reinach – autor do ‘hat-trick’ mais rápido na história da competição, em 20 minutos –, Damian de Allende, S'Busiso Nkosi, Warrick Gelant e Frans Steyn deram expressão à superioridade dos comandados de Rassie Erasmus, que venciam por 47-0 ao intervalo.

Já depois da expulsão de Josh Larsen, que deixou o Canadá reduzido a 14 ainda na primeira parte, aos 36 minutos, o Canadá ‘respondeu’ com um ensaio de Matt Heaton e uma conversão de Peter Nelson e, apesar de ter falhado quatro pontapés de penalidade, tomou a dianteira deste ‘parcial’.