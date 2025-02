Portugal garantiu o bilhete para o campeonato do mundo de râguebi, a decorrer na Austrália, em 2027.

A seleção nacional venceu no Estádio do Restelo, em Lisboa, a Alemanha, por 56 – 7, em partida da segunda jornada do grupo B do Rugby Europe Championship (REC 2025), torneio regional europeu que serve de qualificação para o campeonato do mundo.

Perante 8500 mil espectadores, numa das maiores assistências de que há registo em jogos internacionais da seleção lusa, os lobos foram para o intervalo a vencer por 35-0, fruto de cinco ensaios, três dos quais marcados a jogar em superioridade numérica após amarelo ao número 15 alemão, Nikolai Karl Klewinghaus, sentado no banco do pecado nos últimos 10 minutos do primeiro tempo.

Um duplo de “bis” de Hugo Camacho (10’ e 19’), médio formação que substitui Samuel Marques, o natural dono da camisola 9 e de Nicólas Martins (35’ e 39’), a que se somou um toque de meta de Diego Ruiz (40+2´), jovem lusodescendente que se estreou a colocar a bola na área da felicidade ao serviço da seleção portuguesa, ditaram as contas do passeio português nos primeiros quarenta minutos.

Um par de ensaios de Simão Bento (47’ e 66’) e um toque de meta “oferecido” a Francisco Pinto Magalhães (oitavo ensaio português), ex-capitão que regressou oito anos depois à seleção pelas mãos do selecionador, Simon Mannix, completaram a ficha de jogo que só não ficou em branco porque Luís Ball conseguiu furar a defesa portuguesa e marcar ensaio (59’) e Felix Lammers (80’) fechou as contas finais já quando Portugal jogava com 14 (amarelo para Duarte Torgal).

O primeiro apuramento direto

Duas vitórias caseiras, ambas com ponto de bónus frente à Bélgica, na passada semana, e este domingo diante a formação germânica, na fase de grupos no REC 2025, garantiram a qualificação dos lobos para o mundial da Austrália2017.

Um apuramento disputado este ano debaixo de um novo formato a envolver oito seleções divididas em dois grupos, competição anual de uma só volta, entre os meses de fevereiro (grupos) e março, com as finais para definir o ranking.

O terceiro e último jogo, fora, diante a Roménia, igualmente já apurada, determinará quem termina na liderança e na segunda posição. Mais que um pormenor, ditará o alinhamento das meias-finais e o encontro com Geórgia ou Espanha, conforme a qualificação final de ambos os grupos, sendo que os primeiros classificados de cada grupo (A e B) defrontam, de forma cruzada, os segundos lugares.

Portugal, para já líder do grupo B (10 pontos) é, assim, uma das quatro seleções apuradas de forma direta (uma quinta seleção disputará o torneio de repescagem, em novembro) para o campeonato do mundo.

Na Austrália 2027 está igualmente a Roménia (20.ª), a poderosa Geórgia (11.ª do ranking mundial) e a Espanha (18.ª). Esta última está de regresso aos grandes palcos depois de ter sido afastada devido a inscrição irregular de jogadores nos dois últimos mundiais, Japão2019 e França2023, afastamento último esse que abriu as portas a Portugal.

Esta será a terceira participação dos lobos no campeonato do mundo, uma inédita segunda de forma consecutiva e a primeira decorrente de apuramento direto.

Em 2007 e 2023, Portugal qualificou-se para os respetivos mundiais após repescagem. Para o França2007, ultrapassou o Uruguai no duplo confronto (triunfo por 12-5, em Lisboa e derrota em Montevideo, por 18-12) e, novamente para território gaulês, dezasseis anos depois da estreia, na sequência da vitória no torneio de repescagem (vitórias frente a Quénia e Hong Kong e empate, 16-16, diante os Estados Unidos da América).

No historial das qualificações, a seleção nacional falhou uma repescagem para o mundial de 1999, ao perder (85-11) na Escócia, e em 2019 foi derrotada (16-13) pela Alemanha no playoff europeu de qualificação de acesso à repescagem (os alemães saíram derrotados pela Samoa).

Nas 10 edições anteriores, a seleção portuguesa não foi convidada para a edição inaugural, em 1987, e falhou 1991, 1995, 1999, 2003 e as três competições entre 2011 e 2019.