A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) suspendeu os encontros do campeonato nacional da Divisão de Honra (play-off do título) previstos para o próximo fim de semana.

Na base da decisão federativa está a resolução do Conselho de Disciplina (CD) que deliberou “pela procedência do protesto” apresentado pelo CDUL referente ao confronto da 14.ª jornada com o Técnico.

Inicialmente marcada para 21 de janeiro, a partida viria, devido à covid-19, a ser adiada para 23 de março. Realizada debaixo de um protesto por parte do CDUL, terminou com a vitória do Técnico por 14-10.

O CD deu “como provado” a utilização irregular por parte dos engenheiros dos “jogadores André Arrojado, Gonzalo Suarez, Matias Lopez, João Carlos Ferreira Lobo, Manuel Maria Godinho Maia, Ricardo João Coelho Valente Marques, Martim Maria Nunes Correia Pires Freitas, Bruno Matias Sbrocco e Tomas Vanni (9 jogadores), praticando, com dolo direto, a infração p.p. no artigo 37.o, n.o1 a) do Regulamento de Disciplina”, lê-se no relatório da decisão ao qual o SAPO24 teve acesso.

Avisado previamente da proibição de utilização dos referidos atletas “e não obstante os reiterados avisos por parte do Presidente da FPR e do Diretor de Competições, (o Técnico) optou por colocar os mesmos em campo, com dolo direto”, acrescenta a deliberação do CD.

Face a esta decisão, a FPR decidiu suspender os jogos do ‘play-off’ do título da Divisão de Honra por uma semana – Direito (3.º classificado) - CDUL (6.º) e Agronomia (4.º) - Técnico (5.º) -, “uma vez que a mesma impactará necessária e diretamente na competição e na sua classificação, com influência decisiva na definição dos próximos jogos”, justificou o organismo federativo, em comunicado.

A estrutura federativa aguarda eventual recurso do Técnico (tem cinco dias para o apresentar) e decidir, ao abrigo dos regulamentos, as sanções a aplicar aos engenheiros.

Belenenses e Cascais, respetivamente primeiro e segundo classificado da fase de apuramento da Honra e apurados diretamente para as meias-finais, aguardam pelas decisões para ficarem a conhecer o adversário do jogo que antecede a final.