“Este anúncio sublinha a vontade de dar continuidade ao trabalho realizado. Kimi e Antonio constituem uma dupla sólida de pilotos, que alia a experiência ao entusiasmo da juventude”, justifica a Alfa Romeo, em comunicado.

Giovinazzi, de 26 anos, conquistou três pontos no Mundial de F1 de 2020, fortemente condicionado pela pandemia de covid-19, enquanto Räikkönen, de 41 anos, averbou dois, colocando a Alfa Romeo no oitavo lugar do campeonato de construtores, entre 10 equipas.