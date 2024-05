A renovação do contrato, até 2026, foi formalizada hoje, em Matosinhos, no distrito do Porto, entre Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), e Jona Siebel, diretor-geral do WRC Promoter.

O Rali de Portugal integra ininterruptamente o calendário do WRC desde 2009, sendo que com esta extensão da parceria serão 17 as temporadas consecutivas em que a etapa portuguesa integra a categoria ‘rainha’ da disciplina.