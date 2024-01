Através de votação nas redes sociais do Rally Dakar, o piloto português Bruno Santos venceu o prémio de melhor capacete, de um piloto estreante, na categoria das motos.

"Parabéns por esta iniciativa. É muito bom para os pilotos como eu, que não somos profissionais. Este capacete foi pintado pelo Eduardo Códices, em Portugal", começou por dizer Bruno Santos na entrega do prémio.

"Os símbolos presentes são todos muito importantes para mim. O Moinho Velho é um símbolo muito importante de onde vivo, no Oeste. Também temos as ondas do Oceano Atlântico. [Este capacete] Também representa a minha família e um grande amigo que faleceu há uns meses.", explicou o piloto.

Santos, que está pela primeira vez no Dakar, terminou o dia de hoje no 30.º lugar, com a Husqvarna da equipa da X-Raids. Na classificação geral, o piloto de Torres Vedras ocupa o 29º lugar.