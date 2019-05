Os Raptors passaram a liderar a final da Conferência Este por 3-2, depois de terem perdido os dois primeiros jogos, precisamente em Milwaukee, e vencido os dois seguintes na receção aos Bucks, podendo fazer história no sábado, no sexto jogo entre ambos, em Toronto.

O desempenho do extremo Kawhi Leonard, que marcou 35 pontos – 13 dos quais no quarto período -, efetuou nove assistências e capturou sete ressaltos, foi determinante para a conquista da terceira vitória consecutiva dos Raptors sobre a melhor equipa da fase regular da NBA.

Os Bucks até pareciam lançados para um triunfo fácil, quanto terminaram o primeiro parcial com 10 pontos de vantagem (32-22), mas os visitantes equilibraram as operações ainda antes do intervalo (49-46), 'disparando' para a vitória no quarto e último parcial, no qual se impuseram de forma categórica, por 33-24.

O grego Giannis Antetokokounmpo terminou como segundo melhor marcador do encontro, com 24 pontos, mas foi incapaz de evitar a terceira derrota consecutiva da equipa de Milwaukee – o que ainda nunca tinha acontecido esta época -, para a qual contribuiu decisivamente o ‘banco’ dos Raptors, com 35 pontos, contra apenas 15 dos suplentes dos Bucks.

O vencedor do confronto entre os Toronto Raptors e os Milwaukee Bucks vai defrontar nos jogos decisivos da NBA os bicampeões Golden State Warriors, que venceram por 4-0 a final da Conferência Oeste, frente aos Portland Trail Blazers.