O espanhol tinha ficado fora das escolhas de Bruno Lage para o triunfo sobre o Rio Ave (2-0), no sábado, regressando agora a uma lista de 21 convocados, na qual está igualmente o guarda-redes Mile Svilar.

De fora, em relação à convocatória para o jogo com os vila-condenses, ficou o médio grego Samaris, por opção.

De acordo com o boletim clínico das 'águias', Rafa, com uma lesão no adutor, é o único jogador indisponível.

O Benfica, líder da I Liga, recebe hoje (18:00) o Rio Ave, sétimo, numa partida que será arbitrada por Carlos Xistra, de Castelo Branco.

Os 'encarnados' treinam hoje às 18:00 locais (17:00 em Portugal continental), com o treinador Bruno Lage e um jogador a fazerem a antevisão da partida às 19:30 (18:30).

O Benfica, que visita o Lyon na terça-feira (20:00), ocupa o quarto e último lugar do Grupo G, com três pontos, menos três do que o Leipzig e um do que o Zenit e do que o conjunto francês.

O encontro entre o campeão português e o Lyon será arbitrado pelo holandês Bjorn Kuipers.