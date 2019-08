O Manchester City está, assim, isolado no segundo posto, com sete pontos, depois de hoje ter vencido por 3-1 no reduto do Bournemouth.

O argentino Sergio Agüero, aos 15 e 64 minutos, e Raheem Sterling, aos 43, marcaram para os bicampeões ingleses, enquanto o galês Harry Wilson reduziu para os ‘cherries’, aos 45+3, num encontro em que o internacional português Bernardo Silva foi titular nos ‘citizens’.

A partida marcou também a estreia do lateral internacional luso João Cancelo pelo City, tendo sido lançado por Pep Guardiola em tempo de compensação, para o lugar de Kyle Walker.

O Manchester City, que vinha de um empate 2-2 com o Tottenham, subiu ao segundo lugar, a dois pontos do líder Liverpool, que no sábado venceu por 3-1 na receção ao Arsenal, terceiro colocado, com seis.