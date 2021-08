A atleta norte-americana Raven Saunders conquistou a medalha de prata de arremesso de peso e quando subiu ao pódio elevou os braços no ar em forma de X. Questionada sobre o significado do gesto, disse que "é a intersecção onde todas as pessoas oprimidas se cruzam".

A atleta de 25 anos disse que o gesto serviu para iluminar "todos aqueles ao redor do mundo que estão a lutar e não têm uma plataforma para falar".

"Eu faço parte de muitas comunidades", acrescentou, citada pela BBC. A atleta, que é afro-americana e homossexual, falou sobre a sua luta contra a depressão e quis deixar uma mensagem: "Força para todos os negros, Força para a minha comunidade LGBTQ. Força para todas as pessoas a lidar com questões de saúde mental. Há tantas pessoas a olhar para nós, a ver se dizemos alguma coisa, se erguemos a voz por elas".

O Comité Olímpico Internacional permite aos atletas "expressar os seus pontos de vista" nas conferências de imprensa, mas não no pódio, pelo que o organismo está a avaliar o gesto de Saunders, não sendo ainda claro se a atleta receberá alguma reprimenda.

A atleta, que se estreou nos Jogos do Rio2016, recorreu a apoio equilibrar a sua relação com o desporto e à pressão associada à alta competição. "É ok ser forte e é Ok não ser 100% forte em todo o tempo. É ok precisar de pessoas".

Antes mesmo de subir ao pódio, Raven Saunders já chamava a atenção nestes Jogos Olímpicos som o seu cabelo de duas cores e máscaras de personagens da Marvel Comics — entre as quais do Hulk, que diz ver como um alter ego e um reflexo de como aprendeu a compartimentalizar, a usar a sua força de forma controlada.

A sua ambição é inspirar outros, quer pelos resultados que alcança, quer pela sua honestidade.

As questões de saúde mental têm tido grande expressão nestes Jogos, sobretudo após o recuo de Simone Biles

A ‘estrela’ da ginástica mundial, que no Rio2016 conquistou cinco medalhas, quatro de ouro (por equipas, no concurso completo individual, no salto e no solo) e uma de bronze (trave), começou por desistir na terça-feira a meio do concurso por equipas, depois de um salto abaixo das suas expectativas.

A ginasta, de 24 anos, considerada uma das melhores de sempre, justificou a decisão com fragilidade psicológica. Biles disse querer manter a sua sanidade e revelou ter menos confiança em si do que tinha anteriormente.

Depois, acabou por abdicar também da presença no concurso individual e da final em três aparelhos, mas a ginasta vai regressar na terça-feira, para disputar a última final, na trave olímpica.

É expectável, todavia que venha a competir na terça-feira, já que está inscrita para a disputa de medalhas de trave.

Leia também: