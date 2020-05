A diferença entre o líder do campeonato e o sétimo da segunda divisão foi muito clara e deixou praticamente 'sem história' a atribuição do primeiro troféu na Europa desde a reabertura da modalidade, que esteve suspensa por causa da pandemia de covid-19.

Inicialmente previsto para 01 de maio, o jogo só teve 'luz verde' para se jogar hoje, no estádio Wörthersee de Klagenfurt (sul do país), sem público e com proibição de "excesso de contacto físico" entre os jogadores nos golos.

O RB Salzburgo dominou logo desde o início e após uma série de cantos adiantou-se ao minuto 19, com livre direto marcado por Szoboszlai. Volvidos dois Stumberger, com um autogolo, ampliou.

O intervalo chegou sem que o Lustenau saísse do meio campo, pelo que só faltava saber por quantos ia ganhar a equipa austríaca da Red Bull.

Okafor fez o 3-0, aos 53 minutos, e Asimero o 4-0, aos 65. Finalmemte Koita fechou a contagem, aos 79.

Com esta vitória, o RB Salzburgo, 13 vezes campeão desde 1994, soma a sexta Taça nas sete últimas edições. No campeonato, procura estender a sua série ganhadora para sete.

O campeonato austríaco regressa na terça-feira, quando ainda faltam dez jornadas por cumprir.