Os ‘colchoneros’, sem o avançado português João Félix, lesionado, já tinham goleado o Eibar por 5-0, e seguem agora mais tranquilos na liderança, com 70 pontos, mais três do que os ‘merengues’ e mais cinco do que o FC Barcelona, que só disputa o seu encontro desta ronda em 29 de abril.

A equipa orientada por Zinedine Zidane pode mesmo ser ultrapassada pelos catalães, caso estes consigam vencer esse encontro, no terreno do Granada.

À mesma hora em que o Real Madrid cedia terreno, o Villareal goleava por 5-1 na visita ao Levante e aproveitava para ultrapassar no quinto lugar o Bétis, que cedeu um empate 2-2, em casa, frente ao Valência, num encontro em que o médio português William Carvalho entrou aos 71 minutos.

O compatriota Gonçalo Guedes teve a sua quota-parte na ‘escorregadela’ do Bétis, ao apontar o primeiro golo dos ‘che’, aos 22 minutos, restabelecendo a igualdade após Nabil Fékir (12) adiantar os andaluzes. Sergio Canales (42), pelo Bétis, e Carlos Soler (61), pelo Valência, de grande penalidade, fecharam as contas da partida.

Antes, o Sevilha manteve-se na corrida do título, com um triunfo por 2-1 no terreno da Real Sociedad, que mantém os andaluzes a seis pontos dos 'colchoneros' e agora mais próximos do Real Madrid, a apenas três de distância.

Nos outros encontros da 33.ª jornada disputados hoje, o Osasuna recebeu e venceu o Elche por 2-0, enquanto o Alavés derrotou, em casa, o Huesca, por 1-0, e o Cádiz e o Celta de Vigo empataram 0-0.