“Após várias conversas, concordámos em colmatar a necessidade referenciada pelo treinador Hansi Flick de fortalecer a defesa. Estamos muito satisfeitos com esta negociação e agradecemos ao Real Madrid”, afirmou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique.

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo da formação bávara, mostrou-se convicto de que Odriozola “tem muitas qualidades que vão ser bastante úteis à equipa”.

Álvaro Odriozola, de 24 anos, foi contratado na época 2018/2019 à Real Sociedad, por 30 milhões de euros, mas não tem estado entre as escolhas do técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, tendo apenas cinco jogos disputados esta temporada.