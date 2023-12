Em inferioridade numérica desde os 54 minutos, devido a vermelho direto a Nacho Fernández,, os ‘merengues’ resolveram o jogo num pontapé de canto em que a defesa local falhou na marcação, permitindo ao pequeno jogador mal precisar de saltar para cabecear com sucesso.

Depois do empate 1-1 do Girona em casa do Betis, um triunfo permitia igualar os catalães no comando, o que veio a acontecer, mesmo em cima do ‘gongo’. O FC Barcelona fecha o pódio, com 38 pontos, a sete desta dupla.

Com várias baixas, entre as quais o guarda-redes Courtois, os defesas Alaba, Éder Militão, Mendy e Carvajal, o defesa/médio Camavinga e o avançado Vinícius Júnior, o treinador Carlo Ancelotti teve dificuldades em selar a supremacia sobre o 16.º classificado, com 16 pontos.

A estratégia do conjunto da capital poderia ter ruído com a expulsão de Nacho, aos 54 minutos, após contributo do VAR.

Horas antes, o Girona escorregou na visita ao Betis, cedendo um empate (1-1) que o colocou precisamente à mercê do seu rival, que assim entrou em campo a três pontos, a saber que poderia voltar a alcançar o primeiro lugar.

O Girona, que vinha de três triunfos consecutivos, incluindo um por 4-2 em casa do FC Barcelona, adiantou-se no marcador aos 37 minutos, através de penálti convertido pelo ucraniano Artem Dovbyk, enganando o guarda-redes português Rui Silva.

William Carvalho entrou no segundo tempo para ajudar o Betis a reagir, com a igualdade a surgir apenas aos 88 minutos, em lance confuso culminado com remate do defesa argentino German Pezzella.

Com o quarto empate consecutivo, os andaluzes são sétimos, com 28 pontos, a três dos lugares europeus, com o sexto lugar ocupado pela Real Sociedad, que foi travada em Cádis, com um penalizador 0-0 que atrasa as suas ambições de repetir um lugar na Liga dos Campeões.

Os bascos foram quase sempre melhor equipa e, aos 58 minutos, Martín Zubimendi atirou à trave, na melhor oportunidade dos forasteiros.

Já o Cádis, que averbou o quinto empate seguido, é 17.º, com 15 pontos, somente dois acima da linha de água e três atrás do Maiorca, que hoje derrotou o Osasuna por 3-2.

Pablo Ibáñez colocou o Osasuna na frente com um golo aos sete minutos em Maiorca, contudo os insulares, com o médio português Samu Costa no ‘onze’, deram a volta com golos do sérvio Matija Nastasic, aos 12, Daniel Rodríguez, aos 53, e Antonio Raillo, aos 62, de nada servindo o tento de Raúl, aos 90+1, que resultou no 3-2 final.

O Maiorca é agora 14.º, com 18 pontos, ficando a um ponto do seu opositor, 12.º.