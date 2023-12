Numa partida de ‘sentido único’, no Bernabéu, os ‘merengues’ chegaram à vantagem com um golo de Brahim Díaz, aos 26 minutos, após passe do alemão Toni Kroos, e, já na segunda parte, o internacional brasileiro Rodrygo ampliou o marcador, aos 57, estabelecendo o resultado final.

Com a vitória, o Real Madrid, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, soma agora 38 pontos, os mesmos do Girona, que tinha vencido horas antes o Valência, por 2-1.

Já o Granada – com os portugueses Wilson Manafá (titular) e o guarda-redes André Ferreira (lançado aos 11 minutos após lesão de Raúl Fernández) em ação – está no 19.º lugar com apenas sete pontos, ao cabo de 15 jornadas.

Já o embate entre o Athletic Bilbau e o Rayo Vallecano terminou com uma vitória expressiva dos bascos, por 4-0, com os irmãos Williams em destaque.

O ponta-de-lança Gorka Guruzeta abriu o ativo, aos 23 minutos, e um autogolo do uruguaio Alfonso Espino dilatou a vantagem logo no arranque do segundo tempo (47), com Iñaki Williams (64) e Nico Williams (68) a fixarem a goleada.

O Athletic Bilbau segue na quinta posição, com 28 pontos, ao passo que o Rayo Vallecano — que contou com luso-cabo-verdiano Bebé no banco – é 11.º, com 19.