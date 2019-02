O Real Madrid foi hoje vencer o rival Atlético de Madrid 3-1, destronando-o do segundo lugar da liga espanhola de futebol e ficando provisoriamente a cinco pontos do FC Barcelona, que no domingo joga em Bilbau.

A equipa do argentino Santiago Solari totaliza agora 45 pontos, mais um do que a do compatriota Diego Simeone, enquanto o Barcelona, que no domingo visita o Athletic Bilbau, igualmente em partida da 23.ª jornada, tem 50.

O videoárbitro foi um dos protagonistas do desafio, que começou a ser desequilibrado aos 16 minutos, através de um pontapé acrobático do médio brasileiro Casemiro, ne sequência de um canto, para o 1-0.

Griezmann empatou aos 25, depois de Correa ganhar uma bola e isolar o avançado francês, que atirou entre as pernas do guarda-redes belga Courtois.

Os ‘merengues’ recuperaram o comando do marcador, numa grande penalidade convertida pelo ‘capitão’ Sérgio Ramos, aos 42, tendo ampliado aos 74 pelo galês Bale na esquerda, num remate cruzado.

O médio ganês Thomas Partey foi expulso aos 80, após entrada dura sobre o alemão Kroos, acabando de vez com as já ténues esperanças de recuperação dos ‘colchoneros’.

O Celta de Vigo de Miguel Cardoso voltou a perder, agora por 3-1 em casa do Getafe, que teve Antunes no banco: os galegos até estiveram na frente, mas a expulsão do uruguaio Gómez (37) seria decisiva na reviravolta, que começou em penálti.

O Getafe isolou-se no quinto posto com 35 pontos, enquanto o Celta é 16.º com 24, podendo cair para a zona de despromoção.

Ainda hoje o Espanyol recebe o Rayo Vallecano e o Huesca visita o Girona.