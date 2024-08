Girma sofreu a queda já durante a última volta da final, ao tocar com o pé num dos obstáculos, quando tentava ganhar posições, e caiu desamparado, tendo batido com a cabeça no tartan.

O atleta permaneceu imóvel e, aparentemente, inconsciente, na pista, recebendo assistência médica no local.

O recordista mundial, de 23 anos, acabou por ser retirado do estádio numa maca, com um colar cervical, depois de ser assistindo durante alguns minutos, não existindo, até ao momento, informações sobre o seu estado de saúde.

A prova foi vencida pelo marroquino Soufiane El Bakkali, que revalidou o título conquistado em Tóquio2020, enquanto o norte-americano Kenneth Rooks foi segundo e o queniano Abraham Kibiwot terceiro.