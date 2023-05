“Acordam os membros da secção profissional do Conselho de Disciplina em julgar improcedente o recurso interposto por António Adan Garrido, jogador do Sporting, Futebol SAD, e, consequentemente, confirmar a decisão disciplinar sumária recorrida”, pode ler-se no acórdão hoje divulgado.

O documento aponta para recurso hierárquico impróprio como razão da manutenção de um jogo de suspensão para o guardião espanhol, expulso na vitória caseira de 13 de maio ante o Marítimo (2-1).

Além da falta de receção da documentação em tempo útil por problemas informáticos relacionados com o envio e receção de ‘e-mails’, a suspensão manter-se-ia também, alegam, pela doutrina da autoridade do árbitro, no caso Tiago Martins, que ajuizou o encontro e elaborou o relatório da partida.

A suspensão de Adán, habitual titular da baliza dos ‘leões’ “não viola o conteúdo essencial do direito fundamental, mormente o de defesa, e por isso não fere de nulidade a predita decisão sumária”, pode ler-se no acórdão.

O líder Benfica, com 83 pontos, visita o Sporting, quarto classificado, com 70, em dérbi da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no domingo, às 20:30, que terá a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.