De um lado a crise económica causada pela parada total dos jogos, levando a perda de patrocinadores, de receita televisiva e de Matchday. Os clubes, já endividados, estão com a corda no pescoço e rezam para voltar a ter jogos o quanto antes. Do outro, os jogadores, que já sofriam, algumas vezes, com atrasos de salário e tiveram, agora, cortes nos seus ordenados — e que estão preocupados com as condições que terão neste retorno, segundo indica uma sondagem feita pelo Sindicato dos Atletas de Futebol de São Paulo.

O trabalho ouviu 511 atletas das 3 principais divisões de futebol do estado, de 6 a 9 de maio, e perguntou se são favoráveis ou não à retoma das atividades do futebol, podendo apontar as razões de cada resposta.

Do total dos entrevistados, 64% disseram estar a favor da volta do futebol, enquanto 36% foram contrários. Mas entre os que votaram Sim, mais de metade diz que "preferiria não voltar, mas precisa financeiramente desse retorno". Apenas 9% afirmaram que "a Covid-19 não é tão preocupante como a sociedade e os media têm apresentado".