O rei de Espanha, Felipe VI, mostrou-se hoje convencido de que a seleção espanhola de futebol "tem possibilidades" de chegar à final do Mundial da Rússia, apesar do empate com Portugal no primeiro jogo, realizado na noite de sexta-feira.

Felipe mostrou-se confiante na equipa dirigida por Fernando Hierro durante a visita a Nova Orleães na companhia da rainha Letizia, a propósito do 300.º aniversário da fundação desta cidade do sul dos Estados Unidos da América. Um dos populares que aguardava por Felipe e Letizia na principal praça da cidade, para os saudar, perguntou ao rei se estava a pensar deslocar-se à Rússia para ver algum jogo de Espanha, e, em concreto, se podia ser a final, descreve a agência EFE. “Vamos ver, vamos ver. Creio que têm possibilidades. O primeiro jogo é um primeiro jogo. É complicado. Mas marcaram tres golos, o que é muito importante”, afirmou o autarca. Devido ao programa do primeiro dia de visita a Nova Orleães, Felipe VI assinalou que apenas assistiu à parte final do jogo, durante a qual o português Cristiano Ronaldo marcou o golo do empate, impedindo o triunfo de Espanha. Esta cidade do estado do Mississipi é a primeira paragem da visita dos reis espanhóis aos EUA, que os vai levar também a Santo António e Washington.