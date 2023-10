Estão confirmados os países que vão receber os Campeonatos da Europa de 2028 e ainda de 2032, respetivamente Reino Unido e Irlanda e posteriormente Turquia e Itália.

Refira-se que ambas as candidaturas decorreram sem qualquer oposição, mas precisavam da aprovação oficial do órgão dirigente do futebol europeu, algo que receberam esta terça-feira numa reunião da UEFA em Nyon, na Suíça.