De acordo com a nota, são oito os elementos que se juntarão ao técnico espanhol, sendo que Ricardo Carvalho será um dos três adjuntos, juntamente com o galês Richard Evans e o inglês Anthony Barry, que já desempenhavam as mesmas funções com Martínez na seleção da Bélgica.

Carvalho, de 44 anos, terminou o percurso de futebolista em 2017, ao serviço dos chineses do Shanghai SIPG, e iniciou a carreira nos ‘bancos’ em 2019, no Marselha, integrando a equipa técnica de André Villas-Boas, que o tinha orientado no conjunto asiático.

Além de ser ter sido campeão europeu por Portugal em 2016, o antigo central, que acumulou 89 jogos e cinco golos pela seleção nacional, representou ao longo da carreira profissional FC Porto, Leça, Vitória de Setúbal, Alverca, Chelsea, Real Madrid e Mónaco.

Por seu lado, o antigo guarda-redes Ricardo Pereira, de 47 anos, já fazia parte da estrutura da FPF, sendo agora promovido a treinador dos guardiões da seleção ‘AA’, que, de resto, representou em 79 ocasiões, inclusive nos mundiais de 2002 e 2006, e nos europeus de 2004 e 2008.

Ao longo da carreira, Ricardo defendeu as balizas de Montijo, Boavista, Sporting, Betis, Leicester, Vitória de Setúbal e Olhanense, colocando um ponto final no percurso profissional em 2015, ao serviço dos algarvios.

A equipa técnica liderada por Roberto Martínez, que foi anunciado como novo selecionador de Portugal, em 09 de janeiro, substituindo Fernando Santos, inclui ainda os espanhóis Jesus Seba, um antigo avançado do Belenenses, que vai liderar o departamento de observação, e Iñaki Bergara, responsável pelo treino específico de guarda-redes, além de Bruno Pereira e do belga Stijn Campo, ambos integrados no departamento de análise e inovação.

Roberto Martínez vai estrear-se este mês ao comando de Portugal, na receção ao Liechtenstein, em 23 de março, antes de uma deslocação ao Luxemburgo, no dia 26, nos primeiros jogos do Grupo J de apuramento para o Euro2024.

O selecionador anunciará na sexta-feira a sua primeira lista de convocados, para a dupla jornada, a partir das 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.