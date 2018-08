O candidato à presidência do Sporting José Maria Ricciardi revelou hoje não querer eternizar-se no cargo, caso vença as eleições, e pretende "passar o testemunho" depois de "resolver os problemas" no clube e ser campeão de futebol.

Em declarações à agência Lusa, o candidato pela lista B disse que tem como objetivo “resolver” a conjetura atual do clube “e conseguir que o Sporting seja campeão”, pelo que, depois, passará o “testemunho à geração mais nova”. “Não venho para ficar uma data de anos no Sporting. Venho para resolver este problema, uma vez que não reconheço a nenhuma das outras candidaturas essa capacidade. Se ganhar, como conto, e depois de resolvidos os problemas e de sermos campeões, eu passarei o testemunho a uma nova geração”, referiu. De resto, Ricciardi vê nomes como “Poiares Maduro, Samuel Fernandes de Almeida, Tomás Froes, João Benedito ou Luís Figo” como potenciais futuros candidatos. Contudo, o candidato não revelou se pretende deixar o cargo de presidente ainda antes do final do mandato, caso seja eleito. “Não consigo dizer, temporalmente, quanto será. Atingindo os objetivos a que me proponho, irei passar o testemunho. Se vai demorar um mandato inteiro, não consigo dizer agora”, concluiu. As eleições do Sporting estão marcadas para 08 de setembro. Além de José Maria Ricciardi, candidatam-se também Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito, José Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira e Rui Jorge Rego.