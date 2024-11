“A Rio Ave Futebol Clube — Futebol, SAD informa que terminou o contrato com o treinador da sua equipa principal, Luís Freire, após um ciclo de três anos e meio onde o treinador português acumulou 129 jogos de caravela ao peito”, lê-se no sítio do clube vila-condense.

O treinador já não esteve presente hoje no treino da equipa, que foi orientado por Augusto Gama, técnico da estrutura do clube, que fará a transição até ser encontrado um novo técnico.

Luís Freire, de 39 anos, foi contratado para o emblema da foz do Ave desde 2021 mas não resistiu à recente sequência de seis jogos sem vencer no campeonato, com três derrotas e três empates, numa crise de resultados agudizada com empate (2-2) caseiro frente ao Casa Pia, no sábado, para a 10.ª jornada.

No domingo, os responsáveis da SAD comunicaram ao técnico a decisão de darem um novo rumo no comando da equipa, partindo para uma rescisão de contrato que, desde então, estava a ser negociada.

“Luís Freire fará para sempre parte da história do Rio Ave, especialmente pela subida e título de campeão no regresso à I Liga, em 2021/22, O Rio Ave deseja-lhe todo o sucesso pessoal e profissional”, rematou o clube, no comunicado hoje divulgado.

Nesta passagem de quatro épocas pelo Rio Ave, Luís Freire, que tinha contrato até 30 de junho de 2025, conseguiu, na temporada de estreia, a subida à I Liga, e, nas quatros subsequentes, a manutenção, mesmo em anos complicados, em que o clube estava impedido de inscrever jogadores, devido a uma sanção da FIFA.

Após 10 jogos, o Rio Ave ocupa a 14.ª posição da I Liga, com nove pontos. No sábado, em jogo da 11.ª jornada, visita o Boavista, no Estádio do Bessa, no Porto.

O emblema de Via do Conde anunciou que o “novo treinador será apresentado oportunamente”.

Desde o início desta temporada, que o futebol profissional do Rio Ave é gerido por uma SAD propriedade do milionário grego Evangelos Marinakis, que detém, também, o Olympiacos, da Grécia, e o Nottingham Forest, de Inglaterra.