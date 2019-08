Golos de Fernández, aos oito minutos, e do colombiano Borre, de penálti aos 65, decidiram o encontro para os argentinos, campeões em título, que receberam os paraguaios na primeira mão, podendo reeditar, nas meias-finais, a final tumultuosa de 2018.

Na quinta-feira, o Boca foi a casa da Liga de Quito vencer por 3-0 e aproximar-se das ‘meias’, enquanto a outra semi-final poderá opor, também, duas formações do mesmo país, com o Flamengo, de Jorge Jesus, e o Palmeiras em vantagem.

A equipa do técnico português bateu em casa o Internacional por 2-0, na quinta-feira, enquanto o campeão brasileiro, treinado pelo antigo selecionador português Luiz Felipe Scolari, venceu em casa do Grêmio por 1-0.

Os jogos da segunda mão estão marcados para 28 e 29 de agosto, com as meias-finais agendadas para outubro e a final no dia 23 de novembro.