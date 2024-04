“Como eu já competi em Tóquio, já passei aquela fase da estreia, das emoções, que ficaram em Tóquio, apesar de ter sido durante a pandemia. O meu objetivo é o pódio, a olhar para o ouro. Se não acontecer, que seja prata ou bronze, mas o meu foco é o ouro”, assegurou, à agência Lusa.

Presente numa cerimónia em Lisboa, que marcou os 100 dias para o arranque dos Jogos, Rochele Nunes confessou que à chegada sentiu “um friozinho na barriga”, porque se está a aproximar do objetivo.

“Sigo tranquila, acho que esta é a fase um pouco mais dura, mas é muito gostosa, porque estamos a treinar para o nosso objetivo, para o nosso sonho”, afirmou.

Antes dos Jogos Olímpicos, a judoca, atual nona classificada do ranking olímpico dos +78 kg, só vai fazer os Europeus e os Mundiais, numa escolha feita com a equipa técnica, assumindo que quer estar “muito bem nestas duas competições para chegar com mais confiança aos Jogos”.

Sobre Telma Monteiro, sua companheira no Benfica e medalha de bronze no Rio2016, que está a recuperar de uma lesão grave num joelho, mas que já está convocada para os Europeus, em busca de pontos para assegurar a presença nos sextos Jogos Olímpicos, Nunes deixou apenas elogios.

“Ela é incrível, não sei como explicar o regresso dela. Foi dedicação. Ela faz, às vezes, quatro treinos diários, é a primeira a chegar e a última a sair. Ela quer muito estar nos Jogos e eu não duvido nada que ainda venham uns Jogos Olímpicos muito bons dela e quem sabe com mais uma medalha, porque ela está muito focada no sucesso”, afirmou.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.