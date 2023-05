Um golo de Bove, aos 63 minutos e após remate do inglês Abraham, chegou para fazer a diferença no Olímpico de Roma, em que a equipa do treinador português criou mais oportunidades de golo e fez valer o fator casa.

Titular na baliza dos romanos, o internacional luso, de 35 anos, chegou aos 67 jogos na segunda competição de clubes europeus, entre partidas por Sporting, Wolverhampton e Roma, e isolou-se em relação ao sérvio Aleksandar Dragovic, que soma 66. Daniel Carriço está no terceiro lugar, com 61.

Hoje, e apesar da superioridade alemã na posse de bola, a formação orientada pelo espanhol Xabi Alonso pouco incomodou Patrício, mesmo com o recuo no campo da equipa italiana depois do golo.

As duas equipas voltam a encontrar-se em 18 de maio, daqui a uma semana, na Alemanha, com José Mourinho a um passo de nova final europeia, depois de ter vencido com a Roma a Liga Conferência Europa na época transata, somando-a a duas Ligas dos Campeões, uma Liga Europa e uma Taça UEFA.

No outro jogo das ‘meias’, o ‘inevitável’ Sevilha parecia caminhar rumo a nova final da prova, que já venceu por seis vezes, um recorde, após um golo de En Nesyri, aos 26 minutos, adiantar os espanhóis em casa da Juventus, ‘carrasco’ do Sporting nos quartos de final.

Em Turim, a formação orientada por José Luis Mendilibar acabou surpreendida mesmo no final do encontro, no sétimo minuto de descontos, quando o francês Pogba cabeceou uma bola para a pequena área, onde surgiu o defesa Gatti a empatar a contenda e deixar tudo em aberto para a segunda mão.