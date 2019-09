A equipa da capital, que subiu ao quarto lugar, por troca com o adversário de hoje, colocou-se em vantagem dos 49 minutos, com um golo do sérvio Kolarov, mas a formação da casa empatou pouco depois, numa grande penalidade convertida por Sansone (54).

Sem o defesa Gianluca Mancini, expulso aos 85 minutos, a equipa de Paulo Fonseca garantiu o triunfo no quarto minutos do tempo de compensação, com um golo do bósnio Edin Dzeko.

Com o português Mário Rui no banco, o Nápoles goleou fora o Lecce por 4-1, e mantém-se no terceiro lugar, a um ponto da Juventus, segunda, e a três do líder Inter de Milão.

O espanhol Fernando Llorente inaugurou o marcador, aos 28 minutos, e ‘bisou’ aos 82, estabelecendo o resultado final. Os restantes golos da formação napolitana foram apontados por Insigne, aos 40 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e o também espanhol Fabian Ruiz, aos 52.

A Sampdoria conseguiu a primeira vitória na competição, ao impor-se em casa ao Torino por 1-0, com um golo de Gabbiadini, aos 56 minutos.

No primeiro jogo do dia, um ‘bis’ de Caputo, que marcou aos 26 minutos e a fechar a primeira parte (45+2), e um golo de Duncan (47) garantiram o triunfo caseiro do Sassuolo frente à Spal (3-0).