Os jornais diários italianos apelidaram a transação de Cristiano Ronaldo para a Juventus como "o negócio do século". Há uma euforia com epicentro em Turim, mas que parece ter réplicas um pouco por toda a Itália. Hoje, é esperada uma enchente no Allianz Stadium, casa da Juve. A apresentação do melhor do mundo é o pontapé de saída para se revisitarem outros momentos em que os protagonistas encheram estádios antes mesmo de tocarem na bola.

Hala Madrid!

2009, 6 julho. Também uma segunda-feira. Este foi o dia em que teve lugar uma das maiores apresentações de sempre de um jogador de futebol. Com apenas 24 anos, CR7 era recebido em Madrid.

O acordo entre Manchester United e Real Madrid, que fez há dias nove anos, foi na ordem dos 93 milhões de euros. A apresentação deu-se no Santiago Bernabéu, reduto dos blancos, com uns estimados 80.000 madridistas nas bancadas, que almejavam ver a super estrela na sua nova casa pela primeira vez.

A apresentação de Ronaldo durou menos de 10 minutos, mas diga-se que o Real Madrid deu bastante uso ao palco onde decorreu a apresentação oficial de CR7. Só naquele verão, foram apresentados Kaká (uma semana antes), Ronaldo e Karim Benzema (uns dias depois). Diga-se, porém, que, atualmente, só o francês faz parte ainda dos quadros da equipa de Florentino Perez.

CR7 deixou o Real Madrid após nove temporadas, durante as quais conquistou 16 troféus, incluindo quatro Ligas dos Campeões, e se tornou o melhor marcador da história do clube espanhol, com 451 golos em 438 jogos. Havia estabelecido para si que era necessário uma mudança de ciclo e partiu para a "bota" geográfica da Europa.

A ‘La vecchia Signora’ lançou ondas de choque no futebol europeu ao contratar o avançado, de 33 anos, ao Real Madrid, por um valor recorde no campeonato italiano de 100 milhões de euros.

No entanto, ainda que o ambiente em Turim seja de autêntica apoteose, existem outras apresentações de jogadores igualmente marcantes na história deste desporto. Aqui seguem seis apresentações que fizeram correr muita tinta e que criaram, à data, um clima de euforia nos adeptos dos respetivos emblemas.

É verdade que podiam ser mais do que seis, mas estes foram os escolhidos. Contudo, merecem menções honrosas o regresso de Fernando Torres ao Vicente Calderón e a ida de James Rodríguez para o Santiago Barnabéu — ambos encheram os estádios com 45 mil pessoas; a ida de Ronaldinho Gaúcho para o Milan com 35 mil, Henry no Barcelona ou Gareth Bale no Real Madrid, com números a rondar os 25 mil.

Maradona, Nápoles

O sempre irreverente D10S (‘Deus’) não deixou de pregar um susto aos amantes do futebol durante a vitória da Argentina frente à Nigéria (2-1), que qualificou os sul-americanos para os oitavos de final do Mundial 2018, uma vez que se sentiu mal no final da partida e teve de ser assistido.

Na verdade, dir-se-ia que sofreu, à sua maneira, até à vitória dos argentinos. Durante a partida, dançou com uma adepta nigeriana, comemorou o primeiro golo argentino de maneira eufórica e fez um gesto obsceno para as câmeras de televisão ao celebrar o golo da vitória, marcado por Marcos Rojo no fim da partida. Porém, já veio dizer que se encontra “perfeito”.

Mas perfeita também poderá ser considerada a sua recepção em Nápoles. Depois de um período conturbado em Barcelona, Diego Armando Maradona foi apresentado como jogador napolitano no dia 6 de julho de 1984, por uma verba recorde na altura de 7,8 milhões de euros.

Mais de 70.000 mil adeptos estiveram presentes no Estádio San Paolo para receber o seu herói pela primeira vez.

Michael Owen e Alan Shearer, Newcastle

Tinha sido a sensação do ataque da equipa sensação de 95 na Premier League, o campeão Blackburn Rovers. Terminado o Euro’96, Alan Shearer esteve para assinar pelo Manchester United de Sir Alex Ferguson, mas o avançado inglês optou por ir para o clube da cidade natal, o Newcastle United.

Os Mugpies pagaram um valor recorde de 21 milhões de euros pelo avançado, que foi apresentado no dia 30 de julho, em 1996, perante 20.000 fãs entusiasmados por um nome tão sonante fazer parte das fileiras do clube. Viria a marcar a história do clube, merecendo uma estátua.

A chegada de Michael Owen ao Newcastle criou euforia semelhante. Uma década mais tarde, a 31 de agosto de 2005, foi a vez de outro avançado inglês ser apresentado em St. James Park. Em pessoa estiveram novamente 20.000 fãs para receber o ex-Real Madrid, que tinha custado 25 milhões de euros.

Contudo, o calvário de lesões continuou a perseguir a dianteiro na sua tentativa de regressar a casa e “ao seu campeonato”. Depois de marcar 7 golos em 10 partidas na época inaugural em Tyneside, uma lesão levou a melhor sobre a carreira. Haveria de se transferir novamente para o Manchester United em 2009.