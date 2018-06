Diego Maradona, que se sentiu mal na terça-feira no final do jogo da Argentina contra a Nigéria, garantiu na quarta-feira à noite que está "perfeito" e atacou a imprensa.

"Estou perfeito, nunca estive melhor. Vi o meu neto Benjamín (filho de Sergio Agüero e de sua filha Giannina) e fiquei de vê-lo de novos estes dias... Armou-se uma confusão do jornalismo, de telefonemas, que 'Diego estava morto'. Parece que estou morto?", questionou em "De la mano del Diez", o seu programa na emissora venezuelana Telesur.

"Quando alguém ganha e o invejoso não consegue ganhar, vê-se onde está a má intenção. Porque, se estamos a fazer um programa que nos faz bem, em que dizemos a verdade nua e crua de tudo o que acontece no Mundial e que eles não conseguem acompanhar, não temos culpa", ironizou.

De Moscovo, Maradona viajou para São Petersburgo para assistir ao vivo ao jogo contra a Nigéria e, desde o início da partida, tornou-se protagonista.

"Irritou-me um pouco, porque a minha irmã fazia-me assobiar pelo telefone para ver se eu estava bem. 'O que mais queres que eu faça?'. O meu irmão em Itália, a minha sobrinha nos Estados Unidos. É claro que a notícia má chega muito mais rápido do que a notícia boa, e isto chegou logo ao mundo. Eu digo às pessoas que estou muito bem, que faço exames periódicos", sentenciou o argentino.

O ex-jogador sofreu à sua maneira até à vitória dos argentinos. Durante o jogo, o ex-jogador dançou com uma adepta nigeriana, comemorou o primeiro golo argentino de maneira eufórica e fez um gesto obsceno para as câmeras de televisão ao celebrar o golo da vitória da Argentina, marcado por Marcos Rojo no fim da partida.