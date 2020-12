O internacional português Cristiano Ronaldo voltou a integrar os finalistas do prémio The Best, galardão da FIFA que desde 2016 designa o melhor futebolista da época. A Ronaldo, nos finalistas, junta-se também o argentino Lionel Messi e o polaco Robert Lewandowski, segundo anúncio da FIFA.

O prémio The Best veio substituir o antigo troféu de Jogador do ano da FIFA, criado em 1991 e que entre 2010 e 2015 foi atribuído em conjunto com a Bola de Ouro, da revista France Football.

A votação do público decorreu até 9 de dezembro e hoje foram anunciados, em Zurique, os três finalistas de cada categoria. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para 17 de dezembro.

As finalistas ao prémio de melhor jogadora do mundo são Lucy Bronze (Inglaterra), Pernille Harder (Dinamarca) e Wendie Renard (França).

Os finalistas ao prémio de melhor guarda-redes masculino são Alisson Becker do Liverpool, Manuel Neuer do Bayern e Jan Oblak do Atlético Madrid.

Os finalistas de melhor treinador de futebol masculino são Marcelo Bielsa (Argentina), treinador o Leeds United, Hans-Dieter Flick (Alemanha), treinador do Bayern e Jürgen Klopp (Alemanha) treinador do Liverpool.

As finalistas ao prémio de melhor guarda-redes feminina são

Sarah Bouhaddi (França; Olympique Lyon), Christiane Endler (Chile; Paris Saint-Germain) e Alyssa Naeher (EUA; Chicago Red Stars).

As finalistas ao prémio de melhor treinadora feminina são Emma Hayes (Inglaterra; Chelsea), Jean-Luc Vasseur (França; Olympique Lyon) e Sarina Wiegman (Países Baixos).

Por fim, os finalistas para o Prémio Puskás, que distingue o melhor golo marcado:

Giorgian De Arrascaeta, no Ceará - Flamengo, a 25 agosto 2019; Son Heung-min, no Tottenham – Burnley, a 7 dezembro 2019 ;e Luis Suárez, no Barcelona – Mallorca, a 7 dezembro 2019.