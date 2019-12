A segunda década do século XXI começou com medidas de austeridade de reação à crise financeira global eclodida no final da primeira década e acaba com a emergência de governos populistas e de regimes liberais em todo o mundo, assinala a publicação.

A lista das 50 Personalidades da Década eleitas pelo FT reflete estes desenvolvimentos e nela constam vários políticos populistas, apoiados por poderosos executivos da banca e indústria, determinantes no novo xadrez mundial.

Entre estes pontuam Nigel Farage, líder do partido da Independência do Reino Unido, que para o FT é o principal responsável pela decisão do Reino Unido abandonar a União Europeia, ou os irmãos bilionários Charles e David Koch, donos de um império industrial no Kansas, que usaram a fortuna para lançar uma revolução na extrema-direita nos Estados Unidos, criando as fundações para a ascensão de Donald Trump ao poder em 2016.