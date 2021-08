Depois de hoje ver o seu nome associado ao Manchester City e ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo decidiu quebrar o silêncio e reagir aos rumores através de uma publicação nas redes sociais.

"Qualquer pessoa que me conheça está ciente do quão concentrado sou no meu trabalho. Menos conversa e mais ação, este tem sido o meu mote desde o início da minha carreira. No entanto, tendo em conta tudo o que foi dito e escrito recentemente, tenho de expor a minha posição", começou por escrever na sua publicação de Instagram.

"Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma leviana como o meu futuro é coberto pela imprensa é desrespeitosa para todos os clubes envolvidos nestes rumores, bem como para com os seus jogadores e equipas técnicas", acusa Cristiano Ronaldo.

O jogador garantiu ainda que a sua história no Real Madrid "já foi escrita": "Foi gravada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em discos e em manchetes. Está no Museu do Estádio Bernabeu e está também na mente de todos os fãs do clube", acrescenta.

Cristiano relembra ainda que, além das mais recentes em Espanha, tem havido notícias que o associam a vários clubes em diferentes ligas, "sem que ninguém se preocupe em tentar descobrir a verdade".

"Estou agora a quebrar o meu silêncio para dizer que não posso permitir que as pessoas continuem a brincar com o meu nome. Continuo concentrado na minha carreira e no meu trabalho, empenhado e preparado para todos os desafios que tenho de enfrentar", afirmou ainda o capitão da Seleção Nacional.

"Tudo o resto? Tudo o resto é apenas conversa", rematou.