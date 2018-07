“É um campeão absoluto que chega, vai ser muito interessante participar do seu quotidiano, principalmente no trabalho”, comentou seu futuro companheiro de equipa, Claudio Marchisio.

Hoje de manhã, Cristiano Ronaldo, cercado de guarda-costas, foi recebido por centenas de adeptos da equipa italiana às portas da clínica do clube, onde vai realizar exames médicos.

A Juventus informou que o avançado português aterrou no aeroporto de Caselle, em Turim, pouco depois das 17:30 locais (16:30 em Lisboa) a bordo do seu avião privado.

Cristiano Ronaldo chegou a Itália no domingo, um dia antes do esperado, tendo sido recebido por milhares de pessoas que empunhavam cartazes em que se podia ler “bem-vindo” em português.

Cristiano Ronaldo, pelo qual a Juventus pagou 100 milhões de euros ao Real Madrid, dará uma conferência de imprensa no Estádio Allianz, às 18:30 (17:30 em Lisboa), depois de se submeter a exames na J Medical, clínica do clube de Turim, e assinar um contrato de quatro anos, pelo qual deve arrecadar cerca de 31 milhões de euros líquidos por temporada.

De acordo com a imprensa italiana, Ronaldo deve juntar-se depois à equipa no final de julho depois do regresso de uma tournée nos Estados Unidos.

O capitão da seleção portuguesa deixou o Real Madrid após nove temporadas, durante as quais conquistou 16 troféus, incluindo quatro Ligas dos Campeões, e se tornou o melhor marcador da história do clube espanhol, com 451 golos em 438 jogos.