O futebolista português Rony Lopes voltou hoje a ser determinante no triunfo caseiro do Mónaco sobre o Bordéus, por 2-1, ao marcar o golo da vitória, em jogo da 28.ª jornada da liga francesa.

O minuto 69 foi decisivo para o desfecho do jogo, quando o lateral-direito do Mónaco Djibril Sidibé evitou que a bola saísse pela linha de fundo e endossou-a, por entre as pernas de um adversário, para a entrada de Rony Lopes, o qual, de primeira, com o seu pior pé, ‘disparou’ uma ‘bomba’ para o fundo das redes.

De salientar que Rony Lopes fez o seu sétimo golo na liga francesa esta época, além de mais dois, um para a Liga dos Campeões e outro para a Taça de França. Outro internacional português, João Moutinho, alinhou durante os 90 minutos.

A equipa orientada pelo técnico português Leonardo Jardim teve de dar a volta ao resultado, visto que o Bordéus marcou primeiro, aos 32 minutos, pelo médio argentino Valentin Vada, mas a igualdade foi restabelecida ainda antes do intervalo, pelo avançado montenegrino Stevan Jovetic, aos 45 minutos, que se isolou a passe de Thomas Lemar e bateu o guarda-redes Benoit Costil.

Com este triunfo, o Mónaco consolidou o segundo lugar, com 60 pontos, mais cinco do que o Marselha, terceiro classificado, e mais 10 do que o Lyon, quarto, mas ambos têm menos um jogo. O líder é o Paris Saint-Germain, que soma 71 pontos.

No outro jogo da 28.ªjornada de hoje, o Nice recebeu e venceu o Lille, por 2-1, com destaque para o central português Edgar Ié, que alinhou a titular no lado direito da defesa visitante e que, já em período de descontos, teve o golo do empate na cabeça, ao executar um remate de cima para baixo que obrigou o guarda-redes argentino Walter Benítez a uma grande defesa junto à relva, evitando o empate.

O Nice foi a primeira equipa a marcar, logo aos cinco minutos, pelo italiano Mario Balotelli, mas o Lille restabeleceu o empate aos 51, pelo avançado brasileiro Luiz Araújo, cabendo o golo da vitória da equipa da casa a Wylan Ciprien, a dez minutos do final do tempo regulamentar.