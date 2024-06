18 junho. É este o dia do primeiro jogo da seleção de Portugal no Campeonato da Europa de 2024. O adversário será a Chéquia, que, curiosamente, tem sido uma das equipas com quem Portugal tem medido forças em muitos Europeus, nomeadamente em 1996, 2008 e ainda 2012. De má memória só o primeiro jogo, com o tal célebre chapéu de Poborsky, que enviou a turma das quinas mais cedo para casa em 1996.

Desde então ambas as equipas já se defrontaram em mais quatro ocasiões, dia 18 será a quinta. Em todos Portugal saiu a sorrir. Agora em Leipzig, na Alemanha, espera-se que assim seja novamente. Pelo menos nós, os portugueses. Mas há quem diga que Portugal vai sofrer muito para vencer. "A Chéquia está muito bem, tem vencido praticamente todos os jogos e não perde um jogo há imenso tempo. Têm um grupo muito unido e forte, esse é o grande ponto forte da equipa, a união. Tem bons futebolistas, mas a união é a nossa grande arma", começou por dizer ao SAPO24 Tomas Rosicky, um dos maiores jogadores de sempre da Chéquia, antiga República Checa. "Ronaldo é um dos melhores de sempre e um profissional como poucos existiram. Ele sabe das condicionantes da idade e trabalha para que não sejam uma contrariedade, antes pelo contrário. É um monstro do futebol" Rosicky Quanto ao confronto com Portugal, Rosicky adivinha, ainda assim, dificuldades para a sua seleção. "É evidente que Portugal é muito forte, um dos favoritos a vencer o Europeu. São muito fortes, têm jogadores como Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, todos grandes futebolistas", diz, não baixando, no entanto, os braços. Rosicky foi um dos melhores jogadores de sempre da Chéquia, mas nunca defrontou Portugal "Quando uma equipa não tem nada a perder entra em campo sem pressão, ao contrário de Portugal. Esse pode ser um ponto que a Chéquia pode usar do seu lado, a falta de pressão. Claro que é o primeiro jogo do Europeu, há sempre pressão dos dois lados, mas nós sabemos que é Portugal que tem mais a perder. A pressão pode jogar a nosso favor e tenho a certeza que é isso que vão fazer, tentar enervar os portugueses. A pressão de ser favorito pode prejudicar Ronaldo e o resto da equipa", diz, considerando, contudo, que este primeiro jogo não definirá nada. "Quando uma equipa não tem nada a perder entra em campo sem pressão, ao contrário de Portugal. Esse pode ser um ponto que a Chéquia pode usar do seu lado, a falta de pressão" Rosicky "O primeiro jogo é sempre importante, quem ganhar tem um fôlego novo, mas não vai definir nada, faltarão depois dois outros confrontos. Chéquia e Portugal, no meu entender, são os principais favoritos, depois Turquia e a Geórgia. Um empate nem seria um mau resultado para a Chéquia", finaliza, antes de falar de Ronaldo e da sua longevidade. "É um exemplo para todos, ninguém consegue fazer o que ele está a fazer sem muito trabalho. Quase com 40 anos e a marcar golos e golos. É um dos melhores de sempre e um profissional como poucos existiram. Ele sabe das condicionantes da idade e trabalha para que não sejam uma contrariedade, antes pelo contrário. É um monstro do futebol", concluiu.