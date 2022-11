créditos: EPA/PETER POWELL

A entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, que está a dar que falar, vai ser transmitida em dias partes na RTP1, logo a seguir ao Telejornal, na quinta (21h23) e sexta-feira (21h00).

Ao mesmo tempo, a entrevista vai ficar disponível na RTP Play, a plataforma de streaming, gratuita, do serviço público de televisão português.

Em excertos já divulgados da entrevista, Ronaldo fala sobre os últimos meses no Manchester United , sobre como se sentiu "traído" e como, admite, não respeitar o treinador.

“Não sei se devia dizer isto, mas não me importa. As pessoas deviam ouvir a verdade: sim, senti-me traído, e senti que algumas pessoas não me queriam cá não só esta época, mas também na última”, declarou o avançado.

Segundo o jogador de 37 anos, “não é só o treinador”, Erik ten Hag, a não querer o jogador no plantel, mas também “dois ou três no clube”, clarificando, depois, que se referia a administradores, reforçando que se sentiu “traído”.

O avançado, que ficou de fora dos últimos três jogos dos ‘red devils’, integra os trabalhos da seleção portuguesa, que ‘capitaneia’, de preparação para o Mundial 2022.

Ao todo, Cristiano Ronaldo soma esta época 16 jogos e três golos pelo clube inglês, depois de em 2021/22, época de regresso a Manchester, ter conseguido 24 golos em 38 encontros.

Na longa entrevista, declarou não ter respeito pelo treinador, por considerar que este não o respeita.

Esta tem sido uma época ‘problemática’ para o ‘astro’ madeirense, que regressou ao United, em que jogou primeiro entre 2003 e 2009, após passagens no Real Madrid (2009-2018) e na Juventus (2018-2021), tendo começado a carreira no Sporting.

No verão, a sua possível saída do clube foi o principal tema de discussão do mercado de transferências e, quando não se concretizou, prometeu que daria uma entrevista para esclarecer o assunto.

Desde então, a sua atuação nos relvados tem sido intermitente, entre a titularidade, o banco de suplentes e a ausência dos convocados, como quando foi afastado dos treinos da primeira equipa por abandonar um jogo ainda a decorrer, tendo-se recusado a ser suplente utilizado.

Com 191 jogos pela seleção principal de Portugal, e 117 golos, junta-lhes 145 tentos pelo Manchester United, em 346 partidas, 450 pelo Real Madrid, em ‘apenas’ 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.