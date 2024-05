"É uma felicidade enorme", começou por dizer Rúben Amorim, visivelmente feliz com a conquista do campeonato.

Questionado sobre se ficará ou não no clube respondeu "tenho contrato e sou treinador do Sporting".

Contou que viu o jogo do Famalicão com o Benfica com os jogadores enquanto jantavam e "correu tudo bem".

Rúben Amorim considerou que este campeonato é diferente, recordando as restrições existentes em 2021, em tempo de Covid.

Mas, mais importante que o passado, foram as palavras de futuro. "Desta vez teve tudo isto [adeptos, estádios cheios, competições europeias] e agora é tentar o terceiro".

Questionado sobre se as "pazes ficam feitas", Amorim sorriu e disse que sim. Hoje, até o filho mais velho vai para os festejos para o Marquês.