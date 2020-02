Vários jogadores do FC Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, numa altura em que os ‘dragões’ venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.

O treinador falava à margem da homenagem da câmara municipal de Braga à equipa de futebol de praia que conquistou, no domingo, o Mundialito de clubes, na Rússia, revalidando o título alcançado no ano passado.

“Se são uma inspiração? Sim, a equipa de futebol de praia é a melhor que o Braga tem, a que conquista mais títulos, é um exemplo para todos nós. Foi importante hoje mostrarmos a identidade desta cidade, estiveram todos os escalões aqui, juntámos toda a família para dar os parabéns a esta equipa, que é o grande exemplo deste clube”, referiu.

Rúben Amorim destacou o facto de os jogadores da equipa de futebol de praia revelarem “muita união, assinalando que gostam muito da cidade e têm uma ligação diferente com os adeptos: “É isso que temos que criar a pouco e pouco”, observou.

Sobre a Liga Europa, competição em que o Sporting de Braga vai disputar a primeira mão dos 16 avos de final, na quinta-feira, na Escócia, diante do Rangers, disse não ser possível trazer ou sequer sonhar com a conquista do troféu.

“Sabemos que é um mundo completamente diferente, temos que ir jogo a jogo e estamos muito longe da dimensão dos clubes que estão na Liga Europa. Não vamos perder a noção com o que temos feito até aqui, sabemos que deu muito trabalho, temos muito mérito, mas também que são fases do futebol em que tudo corre bem. Não vamos perder o foco, vamos jogo a jogo tentando ganhá-los”, disse.