Questionado em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico recordou que no ano em que chegou ao clube quis visitar o FC Porto nessas condições, “para os jogadores sentirem na pele o que é defrontar uma equipa que joga para ser campeã” e frisou que a sua ideia “mantém-se”.

“Eu prefiro jogar com o Benfica na máxima força, sem fazer festa nenhuma. Queremos preparar o futuro da melhor maneira, que é ter as equipas [adversárias] na máxima força, e volto a dizer o mesmo este ano. Porque eu não tenho qualquer preferência. Quem for campeão, será. Quando nós não o somos, nós perdemos e o resto não interessa”, atirou o treinador ‘leonino’.

Nesse sentido, voltou a afirmar que o dérbi da 33.ª jornada jornada, previsto para dia 21, não se reveste de especial importância, apesar de reconhecer “o que significa para os adeptos”, mas frisou que a eventual alegria por derrotar os ‘encarnados’ não tem comparação com um título.

“Muito mal estaríamos nós se estivéssemos há dois anos a festejar uma vitória num campeonato e depois fossemos comparar essa alegria de um campeonato com uma vitória contra o Benfica. Nós queremos ganhar títulos, não apenas jogos”, vincou Rúben Amorim.

O antigo jogador do clube da Luz, de resto, lembrou que, neste momento, “o foco está no Marítimo”, adversário que os ‘leões’ defrontam no sábado, e que só depois pensarão no Benfica, até porque é preciso “respeitar o campeonato”.

“Há uma luta entre Paços de Ferreira e Marítimo, que são as equipas mais próximas do ‘play-off’ [de descida de divisão] e temos de respeitar isso. Da mesma forma que fizemos o máximo contra o Paços de Ferreira, para além do orgulho e da obrigação de jogar pelo Sporting, há uma obrigação na nossa competição de dar o máximo e tornar a competição mais verdadeira”, assumiu.

O Sporting recebe o Marítimo no sábado, em encontro da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

A equipa orientada por Rúben Amorim ainda tem hipóteses matemáticas de chegar ao terceiro lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, posição que é neste momento ocupada pelo Sporting de Braga, que tem mais quatro pontos, e recebe o Santa Clara no domingo.

O Marítimo segue em antepenúltimo lugar, em zona de acesso ao ‘play-off’ de descida, a cinco pontos dos lugares de manutenção e com mais três pontos do que o Paços de Ferreira, equipa mais próxima nos lugares de descida direta e que foi derrotada na semana passada pelo Sporting.