No auditório do Estádio José Alvalade, Ruben Amorim admitiu que esse pensamento até pode vir a entrar na cabeça dos jogadores na parte final do encontro, mas frisou que “não há vantagem nenhuma” no facto de os alemães estarem obrigados a vencer para seguir em frente.

“Nem falámos em empate. Temos de vencer, porque temos de ter noção do momento em que estamos, em que qualquer bola que vai à nossa baliza dá golo, portanto, o único pensamento é ganhar o jogo. É marcar mais golos e não sofrer golos”, apontou o treinador ‘leonino’, em conferência de imprensa.

Para Amorim, “esse fator vai entrar na cabeça dos jogadores apenas nos últimos minutos”, mas isso será apenas “porque é uma forma de ler o jogo” e porque o Sporting pode “contar com dois resultados”.

“Agora, no início do jogo, seria um erro pensarmos no empate. Temos de vencer o jogo e jogar bem”, apontou o técnico.

Nesse sentido, e ‘convidado’ a revelar qual o peso que terá a eventual passagem aos oitavos de final da ‘Champions’ na avaliação que prometeu, anteriormente, fazer ao seu trabalho à frente da equipa, Ruben Amorim reforçou que gosta de “assumir as responsabilidades”, mas garantiu que o apuramento não irá pesar “nada”.

“Os oitavos [de final] não muda muito, porque diz mais do treinador quando somos uma equipa melhor e somos consistentes a ganhar às equipas que não têm os mesmos valores que nós. E nós não temos tido essa capacidade”, assumiu.

Por isso, recusou responder se o seu futuro no Sporting fica comprometido se não passar, uma questão que “não entra na cabeça”, porque está “muito confiante na equipa”, mas admitiu que não sabe explicar a falta de eficácia dos seus jogadores na hora de rematar à baliza.

“Há qualquer coisa no ar que se sente, não sei explicar… No ano em que fomos campeões, sentia-se que alguma coisa ia acontecer. Agora, sente-se o contrário. E isso é difícil de explicar aos jogadores e de tentar mudar. Só muda com os bons resultados e temos um bom jogo amanhã [terça-feira] para mudar isso”, assinalou.

Antes de Ruben Amorim, também o lateral-direito Pedro Porro abordou o momento da equipa, que sofre golos há nove jogos consecutivos, e apontou a qualidade dos adversários como um dos fatores responsáveis por esse momento, mas garantiu que a equipa vai corrigir esse problema.

“Estamos focados em treinar a linha defensiva cada vez melhor. Os adversários jogam bem, há dias em que as coisas não nos correm tão bem, mas estamos focados em fazer as coisas bem e é isso que vamos tentar fazer amanhã”, assumiu o jogador espanhol.

O Sporting recebe o Eintracht Frankfurt na terça-feira, em jogo da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

A equipa orientada por Ruben Amorim precisa apenas de um empate frente aos alemães para assegurar a passagem aos oitavos de final da competição, num grupo equilibrado, em que o líder Tottenham tem apenas mais um ponto do que Sporting e Marselha e dois do que o Eintracht Frankfurt.