Tormena, com uma lesão muscular na coxa esquerda contraída no sábado, é ausência certa, e o seu substituto terá “características diferentes”, porque “não se arranja um jogador tão rápido como o Tormena facilmente”.

O técnico admitiu a possibilidade de jogar com três defesas, com um lateral mais rápido a fechar à direita, em vez de três centrais ‘puros’.

André Horta perdeu espaço na equipa e não tem sido utilizado nos últimos jogos (nem no banco se sentou na final de sábado).

“A carreira de um jogador vive de momentos, contamos com o André, ele faz parte do projeto, do presente e do futuro do clube, mas por uma coisa ou outra não está a jogar de momento. Não temos uma equipa titular, depende de jogo para jogo. A culpa tem sido menos do André e mais dos outros, o João Novais entrou muito bem com o Sporting e o Palhinha e o Fransérgio têm feito jogos muito bons. Sei o que custa estar de fora, mas cada um tem que esperar a sua oportunidade”, explicou.

Sporting de Braga, sexto classificado, com 27 pontos, e Moreirense, 14.º, com 18, defrontam-se a partir das 20:15 de quarta-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.